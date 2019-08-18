"Інтернет-наркокороля"успішно екстрадували до Ізраїлю та видали компетентним органам

Організатора інтернет-мережі з продажу наркотиків Telegrass Амоса Дова Сільвера, затриманого після втечі з аеропорту "Бориспіль", в ніч на 18 серпня успішно екстрадували з України до Ізраїлю та видали компетентним органам цієї держави.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба прокуратури міста Києва.

"Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту "Бориспіль", в ніч на 18 серпня 2019 року успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль. Іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль" у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа". Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 10 червня 2019 року на підставі матеріалів прокуратури міста Києва Генеральною прокуратурою України було прийнято рішення про видачу вказаного громадянина на запит Держави Ізраїль.

15 серпня Сільвер утік від правоохоронців в аеропорту "Бориспіль" безпосередньо перед екстрадицією. В ніч на 17 серпня за результатами вжитих оперативно-розшукових заходів він був повторно затриманий.

Як повідомляв Укрінформ, Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам обвинувачення у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США. Арешт Сільвера, який, за деякими даними, має також громадянство США, проводився за участю СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім марихуани, через платформу месенджера Telegram.