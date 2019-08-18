Ізраїльського "інтернет-наркокороля" екстрадували на батьківщину

Амоса Дов Сільвера цієї ночі відправили до Ізраїлю літаком з аеропорту "Бориспіль".

Про це у Twitter повідомила речниця Генпрокуратури Лариса Сарган.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", - написала вона.

⚡️ Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль.



Деталі зранку — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 18 серпня 2019 р.

Розкрити деталі Лариса Сарган пообіцяла пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Арешт Сільвера, який, за деякими даними, має також громадянство США, проводився за участю СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram.