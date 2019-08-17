СБУ затримала ізраїльського "інтернет-наркокороля"

СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який скоїв втечу при проведенні екстрадиційних процедур.

Про це Укрінформу повідомили в СБУ.

"Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства. За сприяння Служби, Державним бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів", - йдеться у повідомленні, наданому агентству.

У свою чергу головний редактор Цензор.Net Юрій Бутусов зазначив, що наркоторговця знайшли в Умані.

Як повідомлялося, засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера 16 серпня мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того як український суд відхилив його апеляцію та дозволив депортувати його на батьківщину.

Проте в аеропорту Бориспіль він зник з поля зору українських правоохоронців.

За даними ізраїльських ЗМІ, Сільвера доправили до аеропорту, зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty-Free.

Утім, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив у коментарі Укрінформу, що на лінії паспортного контролю Сільвера не було, і таким чином, він не проходив паспортний контроль.

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Арешт Сільвера, який, за деякими даними, має також громадянство США, проводився за участю СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram.