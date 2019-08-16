СБУ проводить службове розслідування через втечу ізраїльського "інтернет-наркокороля"

СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту “Бориспіль” громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

"Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України", - йдеться у повідомленні.

У СБУ також наголосили, що оперативні підрозділи спецслужби вживають заходів щодо розшуку та затримання іноземця.

Як повідомлялося, засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера 16 серпня мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того як український суд відхилив його апеляцію та дозволив депортувати його на батьківщину.

Проте в аеропорту Бориспіль він зник з поля зору українських правоохоронців.

За даними ізраїльських ЗМІ, Сільвера доправили до аеропорту, зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty-Free.

Утім, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив у коментарі Укрінформу, що на лінії паспортного контролю Сільвера не було, і таким чином, він не проходив паспортний контроль.

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Арешт Сільвера, який, за деякими даними, має також громадянство США, проводився за участю СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram.