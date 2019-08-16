Прокуратура порушила провадження через зникнення "інтернет-наркокороля" під час екстрадиції

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження за фактом втечі з аеропорту Бориспіль громадянина США під час його екстрадиції до Ізраїлю.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

“Прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» іноземного громадянина під час здійснення його екстрадиції до Держави Ізраїль” - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні поточного року.

У четвер, 15 серпня, мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник.

За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) ККУ. Тривають першочергові слідчі дії.