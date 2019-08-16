У ДПСУ кажуть, що ізраїльський "інтернет-наркокороль" зник ще до паспортного контролю

Прикордонники повідомляють, що інформація про те, що засновник віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амос Дова Сільвер зник за лінією паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" у зоні магазинів Duty Free, не відповідає дійсності.

Про це сказав у коментарі кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

“На лінії паспортного контролю даної особи не було. Мережа магазинів Duty Free знаходиться за лінією паспортного контролю. В який момент дана особа зникла з аеропорту "Бориспіль" - прикордонникам невідомо”, - сказав Демченко.

Тобто, прикордонний контроль ця особа не проходила. Демченко не знає хто з правоохоронців супроводжував указану особу, до прикордонників він не дійшов.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронні органи України та Ізраїлю ведуть розшуки засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера.

Як повідомляє DW, яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, після рішення суду Нацполіція України поспішила підготувати депортацію, не скоординувавши свої дії з ізраїльськими колегами. Обвинуваченого доправили в міжнародний аеропорт "Бориспіль", зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty Free. Ізраїльська поліція повідомляє, що спільно з українськими колегами веде його розшук.

Адвокат Сільвера Урі Корев зазначив, що не знає, де саме перебуває його підзахисний, але додав, що Сільвера затримали українські спецслужби.

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Розслідування, що тривало близько року, велося детективами відділу Лахав 433, який називають "ізраїльським ФБР", спільно із правоохоронцями України, США, Німеччини, Румунії, Франції та Нідерландів. Загалом у справі допитали півсотні осіб. Арешт Сільвера, який за деякими даними має також громадянство США, проводився за участю СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram. За даними обвинувачення, мережа об'єднувала понад три тисячі наркодилерів і близько 100 тисяч клієнтів з обсягами збуту на мільйони доларів.

Після арешту в Києві Сільвера помістили до Лук'янівського СІЗО. Він публікував фото у соцмережах з підписом "важко пояснити, наскільки жахливими є тюрми в Україні" та твердив, що нестерпні умови створюють йому навмисно, аби він не опирався екстрадиції. Згодом головного фігуранта гучної справи перевели під домашній арешт. Тоді Сільвер охоче спілкувався з журналістами та наполягав на своїй невинуватості. У минулому Сільвер був активістом за легалізацію марихуани.