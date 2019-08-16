Ізраїльський

Ізраїльський "інтернет-наркокороль" зник перед депортацією з України

Укрінформ
Правоохоронні органи України та Ізраїлю ведуть розшуки засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера. У п'ятницю, 16 серпня, його мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив депортувати його на батьківщину.

Як повідомляє DW, яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, після рішення суду Нацполіція України поспішила підготувати депортацію, не скоординувавши свої дії з ізраїльськими колегами. Обвинуваченого доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль, зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty-Free. Ізраїльська поліція повідомляє, що спільно з українськими колегами веде його розшук.

Адвокат Сільвера Урі Корев зазначив, що не знає, де саме перебуває його підзахисний, але додає, що Сільвера затримали українські спецслужби.

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Розслідування, що тривало близько року, велося детективами відділу Лахав 433, який називають "ізраїльським ФБР", спільно із правоохоронцями України, США, Німеччини, Румунії, Франції та Нідерландів. Загалом у справі допитали півсотні осіб. Арешт Сільвера, який за деякими даними має також громадянство США, проводився за участі СБУ та ГПУ.

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Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram. За даними обвинувачення, мережа об'єднувала понад три тисячі наркодилерів і близько 100 тисяч клієнтів з обсягами збуту на мільйони доларів.

Після арешту в Києві Сільвера помістили до Лук'янівського СІЗО. Він публікував фото у соцмережах з підписом "важко пояснити, наскільки жахливими є тюрми в Україні" та твердив, що нестерпні умови створюють йому навмисно, аби він не опирався екстрадиції. Згодом головного фігуранта гучної справи перевели під домашній арешт. Тоді Сільвер охоче спілкувався з журналістами та наполягав на своїй невинуватості. У минулому Сільвер був активістом за легалізацію марихуани.

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