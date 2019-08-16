Ізраїльський "інтернет-наркокороль" зник перед депортацією з України

Правоохоронні органи України та Ізраїлю ведуть розшуки засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера. У п'ятницю, 16 серпня, його мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив депортувати його на батьківщину.

Як повідомляє DW, яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, після рішення суду Нацполіція України поспішила підготувати депортацію, не скоординувавши свої дії з ізраїльськими колегами. Обвинуваченого доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль, зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty-Free. Ізраїльська поліція повідомляє, що спільно з українськими колегами веде його розшук.

Адвокат Сільвера Урі Корев зазначив, що не знає, де саме перебуває його підзахисний, але додає, що Сільвера затримали українські спецслужби.

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Розслідування, що тривало близько року, велося детективами відділу Лахав 433, який називають "ізраїльським ФБР", спільно із правоохоронцями України, США, Німеччини, Румунії, Франції та Нідерландів. Загалом у справі допитали півсотні осіб. Арешт Сільвера, який за деякими даними має також громадянство США, проводився за участі СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram. За даними обвинувачення, мережа об'єднувала понад три тисячі наркодилерів і близько 100 тисяч клієнтів з обсягами збуту на мільйони доларів.

Після арешту в Києві Сільвера помістили до Лук'янівського СІЗО. Він публікував фото у соцмережах з підписом "важко пояснити, наскільки жахливими є тюрми в Україні" та твердив, що нестерпні умови створюють йому навмисно, аби він не опирався екстрадиції. Згодом головного фігуранта гучної справи перевели під домашній арешт. Тоді Сільвер охоче спілкувався з журналістами та наполягав на своїй невинуватості. У минулому Сільвер був активістом за легалізацію марихуани.