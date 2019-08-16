У школах почнуть вивчати курс фінансової грамотності за новими підручниками

Учні 9-х та 10-х класів отримають нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність.

Про це сказав заступник міністра освіти та науки Вадим Карандій, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Ми вдячні Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» за створення якісного підручника. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів. Ми впевнені, що нові підручники допоможуть молоді в реальному житті», – наголосив під час презентації Карандій.

Програму, навчальний посібник та робочий зошит «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» було створено 2019-го року. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років, містять блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, про криптовалюту, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо.

Посібник складається з 5 розділів та 25 тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.

У розробці навчальних матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору», Університету банківської справи та низка експертів.

Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити на сайті МОН.

Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні», яке провів Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» в червні 2019 р., українці мають низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами – 11,6 із 21 балів. Це один з найнижчих показників серед 30 країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.

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З 2012 до 2019 року МОН за підтримки USAID запроваджувало експериментальне викладання курсу «Фінансова грамотність» у системі загальної середньої освіти. Щороку курс удосконалювався згідно з побажаннями викладачів, методистів, експертів, учнів та їх батьків.

Сьогодні курс «Фінансова грамотність» успішно викладається в більш ніж 1200 школах по всій країні для 20 тис. учнів 10-х класів та для 17 тис. учнів 2-4, 5-9 класів.

Фото: mon.gov.ua