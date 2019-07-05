МОН проведе конкурс підручників для 3 та 7 класів

МОН проведе конкурсний відбір підручників для 3 та 7 класів.

Відповідний наказ Міністерства освіти та науки з переліком підручників оприлюднений на сайті Інстутуту модернізації змісту освіти МОН.

"У 2019/2020 навчальному році Міністерством освіти та науки України передбачаються конкурсні відбори підручників для 3 та 7 класів закладів загальної середньої освіти" - йдеться у документі.

Зазначається, що конкурсний відбір буде здійснюватися за новим порядком про конкурсний відбір підручників, крім електронних.

Всього у додатку до документа оголошено 26 назв підручників для 3 класу та 51 назва підручників для 7 класу.