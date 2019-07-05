У Львові з 1 вересня 2019 року запрацює перша ІТ-школа для учнів 5-11 класів, де крім обов'язкових дисциплін учні опановуватимуть програмування, вебдизайн тощо.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У Львові з’явиться перша ІТ-школа Львова для учнів 5-11 класів. Заклад буде відрізнятися від інших загальноосвітніх шкіл, насамперед, своїми підходами до навчання, впровадженням міжнародного досвіду, акцентом на ІТ-предмети та іноземні мови. Школярі вивчатимуть всі предмети, передбачені Міністерством освіти як обов’язкові, а також спеціалізовані ІТ-дисципліни. Школа вже отримала відповідну ліцензію", - йдеться у повідомленні.

У школі вивчатимуть дві іноземні мови (обов’язкова англійська та іспанська або нiмецька — на вибiр) та ІТ-дисципліни (програмування, дизайн, мережі, створення ігор, сайтів, розробка мобільних додатків). У школярів будуть електронні щоденники та планшети замість підручників. Домашнє завдання діти виконуватимуть в школі. Класи - до 16 учнів, працюватимуть також секції, клуби та спільноти для розвитку.