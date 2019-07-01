Без дозволу батьків учнів не можуть залишати на другий рік - МОН

Залишити учнів на другий рік навчання в тому ж класі можна тільки за згодою батьків чи законних представників дитини.

Про це пише портал "Нова українська школа" з посиланням на Порядок переведення учнів до наступного класу, затвердженого наказом МОН №621 від 8 травня та зареєстрованого в Мін’юсті 29 травня.

"Учнів 1 або 2 класів можуть залишити на другий рік лише після звернення батьків до школи. Учнів 3-8 класів можуть залишити на повторне навчання, якщо за результатами річного оцінювання вони здобули початковий рівень (1-3 бали) у вивченні одного з таких предметів: української мови, математики, алгебри або геометрії. У класах з навчанням мовами корінних народів і національних меншин цей перелік доповнюється мовою навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про повторне навчання ухвалюють педагогічна рада школи та один з батьків учня.

Водночас, повторно навчатись в одному і тому самому класі початкової або базової школи можна лише один раз.