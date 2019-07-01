Вступна кампанія: відсьогодні абітурієнти можуть створювати електронні кабінети

З понеділка, 1 липня розпочинається вступна кампанія у заклади вищої освіти. Реєстрація електронних кабінетів відбувається на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

Про це повідомляється на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

“Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно, окрім логіна та пароля, ввести номер сертифіката ЗНО, Пін-код та рік отримання сертифіката. А також серію, номер та середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Зазначається, що електронні кабінети вступників, створені в минулі роки, видалені, для вступу в 2019 році електронний кабінет потрібно сторювати знову. Вступники мають самостійно обчислити середній бал атестата за 12-бальною шкалою. Для цього на сайті ЄДЕБО доступний калькулятор середнього балу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство освіти та науки рекомендувало вступникам перевірити документи про освіту в реєстрі документів про освіту на сайті ЄДЕБО.