У Міносвіти роз'яснили правила вступу на молодшого спеціаліста

“Абітурієнти, які цього року вступатимуть на молодшого спеціаліста, мають дві основи вступу: на основі базової середньої освіти (9 класів) та на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Для цих двох основ вступу відрізняються як терміни подачі документів, так і форми та терміни подачі заяв”, - зазначила державний експерт Анжеліка Кернічна.

Так, для вступників на основі 9 класів подача заяв відбувається в паперовому вигляді. Терміни: 1-3 липня подача документів, 14-21 липня проведення вступних іспитів, до 12 години 23 липня — оприлюднення рейтингових списків. Виконання вимог до зарахування на бюджет до 12 години 27 липня, до 18 години 29 липня — зарахування за державним замовленням.

Для вступників на молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти подача документів відбувається в електронній формі. Для них реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 липня, прийом заяв та документів від тих, хто вступає за вступними іспитами, співбесідами та творчими конкурсами — з 10 липня до 22 липня. З 10 по 29 липня відбувається прийом заяв та документів для тих, хто вступає за результатами ЗНО та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 10 липня. Проведення співбесід відбудеться з 23 по 25 липня, проведення вступних іспитів — з 23 по 28 липня.

Для вступників за співбесідою оприлюднення рейтингових списків відбудеться до 12 години 1 серпня, виконання вимог до зарахування на бюджет - до 18 години 3 серпня. Зарахування за держзамовленням — до 12 години 4 серпня.

Для тих, хто вступав за результатами ЗНО, вступними іспитами та творчими конкурсами, оприлюднення рейтингового списку відбудеться до 1 серпня, виконання умов до зарахування до 12 години 5 серпня. Зарахування на бюджетні місця — до 12 години 6 серпня, переведення на вакантні бюджетні місця — до 12 години 20 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня починається вступна кампанія у заклади вищої освіти.