У МОН пояснили, на які спеціальності встановили мінімальний прохідний бал

“Кожен виш у своїх правилах прийому може передбачити мінімальний прохідний бал на окрему конкурсну пропозицію. Однак є спеціальності, для яких встановлено мінімальний прохідний бал незалежно від мінімального балу вишу. Це стосується медичних спеціальностей “Стоматологія”, “Медицина” та “Педіатрія”. З цих спеціальностей встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсного предметів. Тобто для того, щоб мати можливість подати заяву на таку конкурсну пропозицію, у вступника мають бути сертифікати ЗНО не менше 150 балів з біології або хімії та з математики або фізики.

Також на деякі спеціальності встановлено мінімальне значення з конкурсного балу. Це стосується спеціальності галузей знань “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, а також для магістратури спеціальності “Фармація”, “Промислова фармація”. В даному випадку, коли ви подаєте заяви на ці спеціальності, ваш загальний конкурсний бал , тобто сумарний бал усіх сертифікатів ЗНО, помножений на всі вагові коефіцієнти, повинен становити не менше 130 балів” - сказала Кернічна.

Крім того, в цьогорічній вступній кампанії залишаються три коригувальні коефіцієнти до сертифікатів ЗНО: сільський, регіональний та галузевий.

Сільський коефіцієнт застосовується для вступників, які закінчили школу в рік вступу на території села й зареєстровані в селі. Цього року немає значення скільки часу вступник зареєстрований в селі. Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для всіх таких вступників. А також він може дорівнювати 1,05 для вступників на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Сільський коефіцієнт не застосовується для вступників, які закінчили школу, або зареєстровані на території селищ.

Регіональний коефіцієнт застосовується для вступників, які не вступають у заклади вищої освіти, що розташовані не у місті Києві.

Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,04 для 11 областей: Донецької, Житомирської, Кіровградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської. Для всіх інших областей регіональний коефіцієнт встановлений на рівні 1,02.

Галузевий коефіцієнт застосовується для вступників на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Він застосовується тільки для заяв із першою та другою пріоритетністю.

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Регіональний та галузевий коефіцієнти нараховуються автоматично. Для того, щоб отримати сільський коефіцієнт, вступнику необхідно завантажити в електронний кабінет або додати до паперової заяви довідку про місце реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня вступники в заклади вищої освіти можуть реєструвати електронні кабінети в системі ЄДЕБО, прийом заяв на конкурсні пропозиції вишів розпочнеться з 10 липня.