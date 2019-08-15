Після реорганізації частина прокурорів у “справі Майдану” залишилися поза штатом — Донський

За його словами, згадані відділи були реорганізовані в Управління організації та процесуального керівництва в кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії. Однак керівниками цього Управління стали прокурори, які не мають ніякого відношення до розслідування “справ Майдану”.

“Частина прокурорів з відділу організації і процесуального керівництва досудових розслідувань залишилися поза штатом. Це одна з проблем. Інша проблема — це незрозуміле і непрозоре формування керівництва цього управління. Замість призначення осіб, які займаються “Майданівським справами”, які досягли результатів і довели свою ефективність, призначені особи, які взагалі жодного відношення не мають до “Майданівських справ”,- сказав він.

За словами Донського, “Майданівські справи” складають тисячі томів і саме лише ознайомлення з ними займе багато часу. “Ми вважаємо, що це зроблено з метою ліквідації процесуальної незалежності прокурорів у “справах Майдану”, - зазначив він.

Донський розповів, що йому як колишньому керівнику Відділу організації і процесуального керівництва досудових розслідувань не запропонували рівнозначної посади у новоствореному управлінні.

“Я готовий перевестися на рядову посаду і займатися тими ж провадженнями, але умова одна: керівниками цього підрозділу мають бути прокурори мого відділу, які забезпечили результат у “справах Майдану”, - резюмував він.