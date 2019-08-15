У МОЗ пояснили, що таке конфлікт інтересів і як його уникнути

"Конфлікт інтересів виникає, коли протиріччя між приватним інтересом та службовими чи представницькими повноваженнями впливають на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення, вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень", - йдеться у публікації.

Зазначається, що найчастіше приватний інтерес пов'язаний із сімейними відносинами або ухваленням керівником рішень стосовно себе.

"Наприклад, у лікарні працює син головного лікаря цього закладу. Звісно, головний лікар хоче піклуватися про близьку йому людину. Цим і зумовлюється його приватний інтерес. Якщо головний лікар має повноваження приймати рішення, наприклад, щодо преміювання своєї доньки , яка працює лікарем у цій лікарні, - це потенційний конфлікт інтересів. Тобто потенційний конфлікт інтересів виникає, коли посадова особа має службові повноваження, пов'язані із вчиненням/невчиненням дій, прийняттям рішень стосовно близької особи", - зазначили у МОЗ.

Там підкреслюють, якщо керівник закладу реалізовує службові повноваження стосовно близької особи – це реальний конфлікт інтересів.

"Тобто якщо головний лікар закладу затвердить видати премію своїй свекрусі, яка працює молодшою медичною сестрою в цьому закладі, то це реальний конфлікт інтересів. І тоді подібні дії головного лікаря - це правопорушення. Аналогічно, якщо цей головний лікар братиме участь у розгляді та прийнятті рішень комісії з преміювання працівників лікарні та проголосує за встановлення собі розміру премії, він порушить Закону України «Про запобігання корупції». Така ситуація - також реальний конфлікт інтересів. Якщо, наприклад, керівник закладу укладає договори від імені своєї лікарні на поставку обладнання з фізичною особою-підприємцем, яка є його невісткою, - це також реальний конфлікт інтересів", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що у цих ситуаціях керівник порушує вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - він не повідомив про наявність конфлікту інтересів та ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

"Це - адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Керівнику необхідно постійно перевіряти, чи не потрапляє в коло його повноважень приватний інтерес, адже навіть звичні на перший погляд дії та рішення можуть мати ознаки конфлікту інтересів. Якщо посадова особа не впевнена, чи існує у неї конфлікт інтересів, вона зобов'язана звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції і зачекати з подальшими діями до отримання роз'яснення. Якщо конфлікт інтересів виник, необхідно невідкладно повідомити про це вищого керівника або Національне агентство з питань запобігання корупції та не вчиняти жодних дій чи рішень до врегулювання ситуації", - наголосили у відомстві.

Там інформують, що Законом України «Про запобігання корупції» чітко визначено способи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, завжди можна самостійно врегулювати конфлікт інтересів, позбувшись приватного інтересу.

"В такому випадку необхідно надати підтверджуючі документи безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. Якщо конфлікт інтересів має постійний характер і його неможливо врегулювати в інший спосіб, доведеться вдатися аж до звільнення особи. А безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглого, зобов’язаний вжити заходи врегулювання протягом двох робочих днів з моменту отримання такого повідомлення", - зауважили у МОЗ.

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У відомстві також попереджають, якщо в діях посадових осіб закладів, що належать до сфери управління МОЗ України, буде виявлений конфлікт інтересів і він не буде врегульований самостійно, до вказаних посадових осіб необхідно буде застосувати заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, в тому числі у вигляді звільнення з посади.