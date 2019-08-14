Суд дозволив підозрюваному у корупції ексдепутату Крючкову зняти браслет

Солом’янський районний суд Києва не продовжив для ексголови правління "Енергомережа" Дмитра Крючкова дію зобов’язання носити електронний засіб контролю.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

“Прокурор клопотався перед судом про продовження Дмитру Крючкову дії обов’язків, які були застосовані раніше, з носінням браслета, але суд не задовольнив клопотання в цій частині”, - сказала вона.

Водночас суд продовжив дію інших обов’язків. Зокрема, прибувати до детектива, прокурора або суду на першу вимогу, не відлучатися з Києва та Київської області, повідомляти про зміну свого місця проживання або місця роботи і здати на зберігання до Державної міграційної служби України закордонний паспорт.

Термін дії цих обов’язків продовжений до 29 серпня.

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Як повідомлялося, 17 квітня Солом’янський райсуд Києва обрав голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді 45 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн. Згодом він вийшов на волю під заставу.

Крючкова затримали в Німеччині 14 квітня 2018 року, а потім випустили під заставу.

У 2016 році ексдепутата було оголошено у розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належать державі. За версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 млн грн.

Крючков обирався депутатом до Верховної Ради п'ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.