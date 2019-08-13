Суд скасував рішення Труби про звільнення директора теруправління ДБР у Полтаві

«Визнати протиправними дії директора Державного бюро розслідувань Труби Романа Михайловича з прийняття рішення про звільнення Особа_1 (Володимира Тимошка — ред.) та винесення наказу №148-ос. Визнати протиправним та скасувати наказ про звільнення №148-ос від 28.05.2019 р. Поновити Особа_1 на посаді директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві», - зазначається у судовому рішенні.

Суд встановив, що Труба порушив вимоги закону «Про державну службу», за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець повинен був отримати не пізніше, ніж за 7 календарних днів. А лист до регіонального ДБР ішов з Києва 9 днів, тож термін ознайомлення з наказом сплив. Окрім того, у повідомленні не містилося обґрунтованих підстав для звільнення Тимошка. А також не були надані докази того, що його «професійний рівень є недостатнім для організації діяльності підвідомчого територіального управління, що стало причиною провальної ситуації в ряді важливих напрямків роботи, зокрема – організації роботи з кадрами».

Крім того, за даними суду, рішення Труба приймав самочинно, без узгоджень зі своїми заступниками, а також з конкурсною комісією, оскільки Тимошко був призначений на посаду за результатами конкурсу.

Як повідомлялося, Тимошко був призначений директором Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 30 листопада минулого року. Труба встановив для нього піврічний випробувальний термін, після чого звільнив з посади, попередивши про це підлеглого листом.

Тимошко не погодився з цим і подав позов до суду. Рішення було прийняте на його користь за спрощеним провадженням в адміністративній справі. Наразі він, за даними Укрінфрому, перебуває на лікарняному – з того самого моменту, як дізнався про своє звільнення, хоча з восьмого серпня, відколи винесене рішення на його користь, може повернутися у своє крісло.