Рада Європи пропонує онлайн-курси з прав людини
Укрінформ
Рада Європи пропонує правникам-міжнародникам безкоштовні онлайн-курси для вивчення положень Європейської конвенції прав людини.
Відповідні матеріали розміщені на спеціальній онлайн-платформі Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
Безкоштовний курс призначений насамперед для професійних юристів-міжнародників.
Він надає можливість вивчення або покращення знань за усіма положеннями Європейської конвенції. Більшість матеріалів курсу доступні англійською мовою, але деякі й іншими, включаючи українську.