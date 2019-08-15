Рада Європи пропонує онлайн-курси з прав людини

Рада Європи пропонує онлайн-курси з прав людини

Укрінформ
Рада Європи пропонує правникам-міжнародникам безкоштовні онлайн-курси для вивчення положень Європейської конвенції прав людини.

Відповідні матеріали розміщені на спеціальній онлайн-платформі Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Безкоштовний курс призначений насамперед для професійних юристів-міжнародників.

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Він надає можливість вивчення або покращення знань за усіма положеннями Європейської конвенції. Більшість матеріалів курсу доступні англійською мовою, але деякі й іншими, включаючи українську.

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