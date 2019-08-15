Тука каже, що затримання Гримчака не пов'язане з МінТОТ

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що у його затриманого колеги Юрія Гримчака немає помічників та був затриманий не за свою роботу в міністерстві.

Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Тука звернув увагу на те, що у Гримчака немає помічників і затриманий з ним чоловік не є працівником міністерства, а також наголосив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні рішень працівниками інших держустанов, але його протиправні дії не мають ніякого відношення до діяльності в міністерстві.

"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником" взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та МінКульт) і немає ніякого відношення до його службових обов‘язків", - зазначив Тука.

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Нагадаємо: 14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками управління спеціальних розслідувань ГПУ та Служби безпеки України затримали на хабарі в 480 тис. доларів заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака і сказав, що йому "соромно за нього". Він також повідомив, що Гримчука та помічника підозрюють у вимаганні хабаря в 1,1 млн доларів у одного з підприємців, аби вирішити питання з дозволом для забудови в Міністерстві культури.

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В МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не має відношення до діяльності Міністерства, а його "помічник" не є працівником міністерства.