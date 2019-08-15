Правоохоронці завершили обшук у Гримчака
Про це "Радіо Свобода" повідомив адвокат Фелікс Кашарський.
"За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням. За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат", - йдеться у повідомленні.
Адвокат розповів, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).
Раніше Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Фото: 24 канал