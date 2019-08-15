Правоохоронці завершили обшук у Гримчака

У Києві правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою в шахрайстві.

Про це "Радіо Свобода" повідомив адвокат Фелікс Кашарський.

"За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням. За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат", - йдеться у повідомленні.

Адвокат розповів, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

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Раніше Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

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Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Фото: 24 канал