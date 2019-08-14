В НАБУ розповіли подробиці затримання Гримчака

Детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою та СБУ 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні хабаря.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ уточнили, що Гримчака та його помічника було затримано під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів "на гарячому".

Тим часом в МінТОТ у коментарі "Радіо Свобода" заявили, що затримання Гримчака жодним чином не стосується його роботи в міністерстві.

"За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в МТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання помічника заступника міністра також не є коректним, оскільки у штатному розписі міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ", – йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо: увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.