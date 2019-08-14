Засуджений у Росії за "участь у "Правому секторі" Бахолдін вийшов на волю

Активіст Денис Бахолдін, в грудні минулого року засуджений в Росії до 3,5 року колонії загального режиму за обвинуваченням в участі в «Правом секторі», вийшов на волю.

Про це повідомила в Facebook його адвокат Світлана Сидоркіна.

«Ура! Денис Бахолдін на свободу », - написала вона.

Бахолдін вийшов на свободу з виправної колонії №3 в місті Сафоново Смоленської області. У залік більшої частини терміну пійшов час його перебування під вартою в слідчих ізоляторах Москви і Брянської області.

У грудні 2018 року Бахолдіна засудили до трьох з половиною років ув'язнення в колонії загального режиму за обвинуваченням в участі в діяльності організації, визнаної в Росії екстремістською (ч. 2 ст. 282.2 КК). За версією слідства, під час свого перебування в Україні Бахолдін був членом «Правого сектору», забороненого в Росії як "екстремістська організація".

Активіст був затриманий в березні 2017 року прикордонній зоні, коли прямував з України в Росію до матері. За словами Бахолдіна, його на 12 годин прикували наручниками до батареї, били по ногах і голові, вимагаючи зізнань. Він не дав жодних свідчень і відмовився від участі в слідчих діях.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Дениса Бахолдіна політв'язнем.