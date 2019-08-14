Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування
Відповідне оголошення опубліковано в парламентській газеті "Голос України" від 14 серпня № 153 (7159).
"29 липня 2019 року до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення релігійної організації "Патріархія Української Автокефальної Православної Церкви" шляхом реорганізації, а саме шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української Православної Церкви"(Православної Церкви України)", - йдеться в оголошенні.
Зазначається, що термін заявлення вимог кредиторами - до 3 жовтня 2019 року.
Поінформовано, що у зв'язку з ліквідацією УАПЦ усі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликано.
Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому було створено помісну Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з тодішньої УПЦ КП.
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9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відокремлення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.