Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи ПЦУ - Варфоломій

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Православної Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи", – таку думку висловив Вселенський патріарх Варфоломій під час вчорашньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, цитує ПЦУ.

Зазначається також, що Варфоломій, вітаючи у патріаршій резиденції Зеленського, наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви. «Ми просимо, щоб вона завжди мала ваш високий захист і Вашу підтримку в тій роботі, яку вона вже почала для українського народу», - зазначив Варфоломій.

Як повідомлялося, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Туреччині.

8 серпня глава держави відвідав резиденцію Вселенської патріархії на Фанарі, де його прийняли з належною пошаною, передбаченою патріаршим протоколом.