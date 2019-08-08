Президент розповів, про що спілкувався із Варфоломієм

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм обговорювалася ситуація на Донбасі, питання повернення Криму, а також низка інших актуальних тем.

Про це глава держави розповів в коментарі телеканалу 1+1.

"Говорили про все: про ситуацію в Україні, про об'єднання України, про війну на Донбасі, про повернення Криму - про все. Про все, що хвилює всіх. Я радий, що у нас тут дуже потужна підтримка не тільки на політичному рівні", - сказав Зеленський у четвер, 8 серпня в Стамбулі після закінчення зустрічі.

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Як повідомлялося, президент України Зеленський перебував у Туреччині з дводенним офіційним візитом. Напередодні він провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.