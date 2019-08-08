Варфоломій підтвердив підтримку територіальної цілісності України

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі, на Фанарі, повідомили у пресслужбі глави держави.

“Вселенський патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України”, - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку України.

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«Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви», – заявив глава держави.

Як повідомлялося, Президент України Зеленський перебуває у Туреччині з дводенним офіційним візитом. Напередодні він провів переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.