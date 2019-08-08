Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії

Журналістку РФ заблокували охоронці під час візиту Зеленського до Вселенської Патріархії

Ексклюзив
Укрінформ
Представницю телеканалу «Россия» заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату в Стамбулі та зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Інцидент стався у той момент, коли Президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом та рушив до свого автомобіля. В цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу «1+1» з проханням про коментар за результатами візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, Президент сів у авто.

У цей момент один з охоронців з-поміж приставлених до охорони Президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу «Россия», яка з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли Президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо Президента було щільне кільце охорони і журналістів.

Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом з кортежем. Він тримав представницю ТК «Россия», доки авто Президента України не виїхало з провулка.

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Як пояснили Укрінформу у пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації та свого завдання із забезпечення безпеки.

7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

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