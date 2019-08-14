Життя чи майно: поліція дала поради, як захиститися під час нападу

Якщо особа хоче займатися боротьбою саме для самозахисту, потрібно обирати ту, яка не вимагає особливої підготовки чи розтяжки.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Найкращий захист – це бути підготовленим до імовірного нападу. Академія патрульної поліції розповідає про універсальні прийоми самооборони, які здатні врятувати життя", - йдеться у повідомленні.

Зокрема наголошується, що для того, аби почуватися впевнено, можна займатися різними видами єдиноборств, які в разі необхідності допоможуть себе захистити.

Так, найбільш розповсюджені - це джиу-джитсу, дзюдо, бокс, вільна боротьба, греко-римська боротьба та панкратіон.

"Якщо ви хочете займатися боротьбою саме задля самозахисту, бажано обирати ту, яка не вимагає особливої підготовки чи розтяжки. Взимку підняти ногу в умовах ожеледиці майже нереально, а всі вразливі місця противника приховані за грубим шаром одягу", - уточнюють у поліції.

Також підкреслюється, що під час стресових ситуацій кожна особа не піднімається до рівня своїх очікувань, а спускається до рівня своїх навичок. "Це означає, що якщо людина знає багато прийомів, але вміє тільки бігати – вона втече", - уточнили у відомстві.

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Також правоохоронці наголошують, що важливо правильно розставити пріоритети.

"Що для вас важливіше – життя чи майно? Віддайте мобільний ворогу. Злочинця потім знайдуть правоохоронці, а ви збережете життя", - додали у поліції.

Також зазначається, що важливо виграти час у разі нападу.

"В разі нападу необхідно застосувати такі прийоми та цілитись у такі больові точки, аби ошелешити нападника і “виграти” час для власного порятунку... Рішучість, звісно, вітається, але вона повинна бути підкріплена навичками. Пам’ятайте про це та бережіть себе", - зазначили у поліції.