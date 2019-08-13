Поліція розслідує 78 проваджень за фактами рейдерства

“Повідомляємо, що за інформацією, наданою Головним слідчим управлінням Національної поліції України, упродовж січня — червня 2019 року в провадженнях слідчих Національної поліції перебувало 95 кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з протиправним поглинанням та захопленням підприємств, порушенням прав їх законних власників (рейдерство), з яких 28 розпочато у 2019 році”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що досудове розслідування закінчено у 17 кримінальних провадженнях, з них до суду направлено 6 обвинувальних актів, і 11 проваджень закрито.

"У 78 провадженнях за фактами рейдерства на цей час досудове розслідування триває”, - уточнюється у повідомленні.