Президент призначив Богдана головою Комісії державних нагород та геральдики

Президент призначив Богдана головою Комісії державних нагород та геральдики

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики.
Відповідний указ №595/2019 опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, до комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Також до складу комісії увійшли: керівник Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров; професор кафедри Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей (за згодою); член Українського геральдичного товариства Віктор Бузало (за згодою); голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАНУ Андрій Гречило (за згодою); директор Інституту законодавства Верховної Ради, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України Олександр Копиленко (за згодою); президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України Василь Кремень (за згодою); голова координаційної ради Міжнародної громадської організації «Родина Мазеп» Ігор Мазепа (за згодою); член Ради волонтерів при Міністерстві оборони Олександр Мацько (за згодою); координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко (за згодою); керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента Андрій Осідак; керівник Головного управління з питань воєнної безпеки Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олексій Покотило; старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Юрій Савчук (за згодою) та член Українського геральдичного товариства Микола Чмир (за згодою).

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Також указом визначено, що відповідальним секретарем Комісії держнагород та геральдики є за посадою керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента.

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