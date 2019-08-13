Президент призначив Богдана головою Комісії державних нагород та геральдики

Згідно з документом, до комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Також до складу комісії увійшли: керівник Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров; професор кафедри Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей (за згодою); член Українського геральдичного товариства Віктор Бузало (за згодою); голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАНУ Андрій Гречило (за згодою); директор Інституту законодавства Верховної Ради, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України Олександр Копиленко (за згодою); президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України Василь Кремень (за згодою); голова координаційної ради Міжнародної громадської організації «Родина Мазеп» Ігор Мазепа (за згодою); член Ради волонтерів при Міністерстві оборони Олександр Мацько (за згодою); координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко (за згодою); керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента Андрій Осідак; керівник Головного управління з питань воєнної безпеки Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Олексій Покотило; старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Юрій Савчук (за згодою) та член Українського геральдичного товариства Микола Чмир (за згодою).

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Також указом визначено, що відповідальним секретарем Комісії держнагород та геральдики є за посадою керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента.