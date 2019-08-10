Найкращим лікарям та благодійникам України вручили “Медичний Оскар”

За участі близько 600 медиків з усієї України в Національній філармонії громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» вручили найкращим лікарям, молодшим медичним працівникам та благодійникам.

Ініціатором заходу виступила громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я надзвичайно втішений з того, що за 10 років, як ми цю нагороду в Міністерстві охорони здоров’я зробили найвищою моральною нагородою для медиків, вона здобула своє нове життя і престиж, який буде наростати”, - заявив голова ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич.

Як розповіли організатори заходу, серед номінантів премії були сільські фельдшери, медсестри, лікарі-винахідники, науковці, лікарі-учасники АТО, й історія кожного з них була унікальною. Протягом року після багаторівневого відбору по всій Україні було визначено 20 номінантів, серед яких обирали переможців у п’яти номінаціях.

Орден в номінації «Найкращий лікар» отримав завідувач ортопедо-травматичним відділенням Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Іван Жердев; в номінації «Найкращий медичний працівник» - медсестра ТМО «Психіатрія» з Києва Валентина Кодола та операційна медсестра абдомінальної та невідкладної хірургії та колопроктології ВМКЦ ПР з Одеси Інна Моргун; в номінації «Новатор охорони здоров’я» переміг головний лікар, завідувач відділом кісткової онкології «Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України» Олег Вирва з Харкова; в номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охорони здоров’я» - директор «Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» Микола Тронько; в номінації «Взірець служіння суспільству» - заввідділенням паліативно-хоспісної допомоги Лебединської центральної районної лікарні Сергій Костюк.

Також в поточному році Поважна Рада прийняла рішення створити окрему номінацію виключно для іноземних громадян «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України». Переможцями у ній стали Войцех Барг - громадянин Польщі, професор кафедри фізіології і практикуючий лікар у галузі пульмонології та алергології Вроцлавського медичного університету, організатор Пульмонологічних Шкіл на базі Тернопільського Національного медуніверситету та Вільям Новік - американський дитячий кардіохірург, засновник та виконавчий директор міжнародної неприбуткової благодійної організації «William Novick Global Cardiac Alliance».

Разом з Орденом переможці отримали сертифікати на 50 тисяч гривень. Окремими преміями і медалями Святого Пантелеймона нагородили молодих медиків віком до 35 років.

Виступаючи перед присутніми, президента Національної академії медичних наук України Віталій Цмбалюк повідомив, що 14 вересня 2019 р. у м.Вінниці відкриється перший в Україні пам’ятник медикам, які загинули у зоні АТО. «За моїми даними, на сьогодні це 116 медичних працівників – лікарі, медичні сестри, санінструктори», - повідомив Цимбалюк.

Довідково:

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.

У 2009 р. МОЗ України запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим, хто має видатні особисті заслуги в галузі охорони здоров’я та медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності. Відзнака була погоджена та благословенна Предстоятелями трьох найбільших християнських Церков України.

Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 2009 р. та продовжуючи традицію нагородження, у 2017 р. започатковано громадську Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Відзнака присуджується у п'яти номінаціях. У 2018 р. Поважна Рада запровадила для молодих медиків «Медаль Святого Пантелеймона», а вже у 2019 р. ввели нову номінацію для іноземців: «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України».

Урочиста церемонія нагородження щорічно проходить 9 серпня у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.