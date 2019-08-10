Найкращим лікарям та благодійникам України вручили “Медичний Оскар”
Ініціатором заходу виступила громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я надзвичайно втішений з того, що за 10 років, як ми цю нагороду в Міністерстві охорони здоров’я зробили найвищою моральною нагородою для медиків, вона здобула своє нове життя і престиж, який буде наростати”, - заявив голова ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич.
Як розповіли організатори заходу, серед номінантів премії були сільські фельдшери, медсестри, лікарі-винахідники, науковці, лікарі-учасники АТО, й історія кожного з них була унікальною. Протягом року після багаторівневого відбору по всій Україні було визначено 20 номінантів, серед яких обирали переможців у п’яти номінаціях.
Орден в номінації «Найкращий лікар» отримав завідувач ортопедо-травматичним відділенням Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Іван Жердев; в номінації «Найкращий медичний працівник» - медсестра ТМО «Психіатрія» з Києва Валентина Кодола та операційна медсестра абдомінальної та невідкладної хірургії та колопроктології ВМКЦ ПР з Одеси Інна Моргун; в номінації «Новатор охорони здоров’я» переміг головний лікар, завідувач відділом кісткової онкології «Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України» Олег Вирва з Харкова; в номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охорони здоров’я» - директор «Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» Микола Тронько; в номінації «Взірець служіння суспільству» - заввідділенням паліативно-хоспісної допомоги Лебединської центральної районної лікарні Сергій Костюк.
Також в поточному році Поважна Рада прийняла рішення створити окрему номінацію виключно для іноземних громадян «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України». Переможцями у ній стали Войцех Барг - громадянин Польщі, професор кафедри фізіології і практикуючий лікар у галузі пульмонології та алергології Вроцлавського медичного університету, організатор Пульмонологічних Шкіл на базі Тернопільського Національного медуніверситету та Вільям Новік - американський дитячий кардіохірург, засновник та виконавчий директор міжнародної неприбуткової благодійної організації «William Novick Global Cardiac Alliance».
Разом з Орденом переможці отримали сертифікати на 50 тисяч гривень. Окремими преміями і медалями Святого Пантелеймона нагородили молодих медиків віком до 35 років.
Виступаючи перед присутніми, президента Національної академії медичних наук України Віталій Цмбалюк повідомив, що 14 вересня 2019 р. у м.Вінниці відкриється перший в Україні пам’ятник медикам, які загинули у зоні АТО. «За моїми даними, на сьогодні це 116 медичних працівників – лікарі, медичні сестри, санінструктори», - повідомив Цимбалюк.
Довідково:
Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.
У 2009 р. МОЗ України запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим, хто має видатні особисті заслуги в галузі охорони здоров’я та медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності. Відзнака була погоджена та благословенна Предстоятелями трьох найбільших християнських Церков України.
Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 2009 р. та продовжуючи традицію нагородження, у 2017 р. започатковано громадську Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».
Відзнака присуджується у п'яти номінаціях. У 2018 р. Поважна Рада запровадила для молодих медиків «Медаль Святого Пантелеймона», а вже у 2019 р. ввели нову номінацію для іноземців: «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України».
Урочиста церемонія нагородження щорічно проходить 9 серпня у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.