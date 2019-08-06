Супрун закликає розслідувати саботаж міжнародного іспиту для студентів-медиків

З першого по третє липня студенти медичних університетів третього курсу спеціальності “Медицина” складали міжнародний іспит з основ медицини — IFOM. Проте іспит супроводжувався значним спротивом і саботажем.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра освіти Уляна Супрун.

"Іспит складало 10 099 студентів. Не з’явились 2783. При цьому переважна більшість — 2194 студенти не прийшли на іспит без поважної причини. ... Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким спротивом і саботажем, як під час проведення IFOM", - зазначила Супрун.

До прикладу, пише вона, студенти ХНУ ім. Каразіна у перший день здачі іспиту перекрили вхід в університет. Аудиторії, де повинні були проходити іспити, були зачинені. Пізніше аудиторії відкрили, проте комп'ютери не були готові для роботи, а деякі зовсім не працювали.

Студенти Івано-Франківського медичного університету (ІФНМУ), за словами Супрун, перекрили вхід в університет, бігали з камерами, знімали тих студентів, які намагалися йти складати іспит з погрозами, якщо ті підуть.

"Були також погрози спостерігачам, студенти вривалися в аудиторії, де проходили іспити. І це лише невелика частина прикладів", - підкреслила очільниця МОЗ.

Крім цього, додала вона, в перший день здачі іспиту одному з іноземних студентів з Йорданії Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду вдалося сфотографувати близько 50 тестових завдань і поширити їх в мережі. Тобто студенти, що здавали пізніше, мали можливість побачити деякі питання заздалегідь.

"Характерним для цього IFOM є те, що в переважній більшості, студенти, які саботували іспит і не прийшли на нього, — це студенти-іноземці. По суті ті, хто приїхав в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом. Бо тут до впровадження цього іспиту така опція завжди була", - акцентує Супрун.

Читайте також: Міжнародний іспит з медицини хочуть скасувати через суд

Але IFOM, підкреслює вона, це повністю незалежний іспит, який виключає таку "опцію".

"І його введення означає фактично нову еру в медичній освіті в Україні. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. Для всіх", - підкреслила Супрун.

За її словами, зараз потрібно "буквально вигризати кожну зміну в медичній освіті", оскільки роками в цій системі була стагнація. Не відбувалося жодних змін, в той час як деякі медичні університети за ці десятиліття "перетворилися на феодальні володіння їхніх ректорів, які всіляко намагалися зберегти статус кво та протидіяти змінам", додає Супрун.

"До речі, координувала процес зі зриву іспиту колишня багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України — Ірина Булах. Людина, яка “гарантувала” прозорість і чесність тестування КРОК для студентів медиків, виявилась головним противником непідкупного тесту", - розповіла очільниця міністерства.

За її словами, "корупціонери, які збагачуються на продажі медичних дипломів, — це загроза для кожного українця".

"Ми добре побачили наскільки сильний цей монстр і чітко ідентифікували головних дійових осіб. Тепер будемо вживати заходів, щоб притягнути їх до відповідальності. Всіх, хто причетний до саботажу, буде покарано", - запевнила Супрун.

Вона розповіла, що створюється міжвідомча комісія, яка розслідуватиме порушення та розроблятиме необхідні зміни до чинних нормативних документів, щоби не допустити такі порушення у майбутньому. Відповідальність за них буде більш жорсткою.

"Ми захищатимемо права чесних студентів, які попри саботаж і поширення фейків прийшли і склали іспит. Ті, хто саботували (їх було значно менше), порушили права чесних студентів. Своїми діями вони захотіли взяти в заручники більшість, яка готова рухатись вперед. Лише для того, щоби утримати їх у тому болоті, в якому зараз знаходиться медична освіти в Україні", - написала Супрун.

Вона подякувала "тим чесним студентам, які попри все прийшли і склали іспит".