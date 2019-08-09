Україна та США запускають спільний "ядерний" проєкт

У Вашингтоні запускають проєкт співробітництва між Україною та США з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Про це повідомляє Посольство України в США на сторінці у Facebook.

«Відкриваючи конференцію з нагоди започаткування цього важливого проєкту, посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів та федеральних агенцій США, наголосивши на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема в обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому», - йдеться у повідомленні.

Україна та США запускають спільний проєкт в ядерній галузі

Чалий наголосив, що сьогодні Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.

У рамках заходу посольство України в США презентувало виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світу", яку можна оглянути в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.

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Український посол подякував Міністерству енергетики США за багаторічну співпрацю, зокрема, заступнику помічника міністра енергетики США Вільяму Джойсу, який виступив з доповіддю під час конференції, та профільним у цій сфері відомствам за підтримку ідеї поглиблення партнерства України та США в сфері ядерної енергетики.