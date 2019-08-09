Російський літак пролетів над Україною

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від Украероцентру дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

Як повідомили в прес-службі Украероруху, повітряне судно здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви.

Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю.

Украерорух опублікував супутникове зображення в інфрачервоному спектрі потужної конвективної (грозової) хмарності над Україною, яка стала причиною дозволу. Російське судно знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин.

"Boeing-738 увійшов в український повітряний простір в 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 і вийшов у 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числы й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у випадках, коли обхід небезпечних метеоявищ без входу в український повітряний простір може призвести до аварійної ситуації.