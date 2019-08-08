Євгена Дикого обрали директором Антарктичного центру

Колектив Національного антарктичного наукового центру обрав директором установи Євгена Дикого.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Наукові співробітники Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) МОН вперше голосували за кандидатуру директора центру. Вибори відбулися сьогодні, 8 серпня 2019 року. 96% виборців віддали свої голоси за Євгена Дикого, який з березня 2018-го виконував обов’язки директора НАНЦ", - йдеться у повідомленні.

Загалом у виборах взяли участь 24 із 26 штатних наукових співробітників центру. Було облаштовано дві виборчі дільниці: одна в приміщенні НАНЦ у Києві, друга – на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Бюлетені вчених, які працюють в Антарктиді, було передано до Києва через інтернет у вигляді сканкопій.

Це перші вибори керівника Національного антарктичного наукового центру. Дотепер директорів установи призначало Міністерства освіти і науки.

Євген Дикий є відомим дослідником екології морів та українським активістом, автором освітніх та наукових проєктів. До призначення в.о. директора НАНЦ був заступником директора Українського наукового центру екології моря, очолював НДІ ім. Мечникова в Одесі. Учасник Майдану, з перших днів воював у добровольчому батальйоні «Айдар». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За час, доки Дикий виконував обов’язки директора НАНЦ, він розпочав оновлення наукової програми антарктичних досліджень, капітальний ремонт станції «Академік Вернадський», вперше за багато років провів відкритий конкурс у річну експедицію на станцію без жодних гендерних обмежень тощо.

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У своїй передвиборчій програмі Дикий назвав пріоритетами подальшу модернізацію станції «Академік Вернадський», забезпечення додаткових джерел фінансування наукових досліджень, розвиток мережі моніторингу Антарктичного півострова, проведення порівняльних досліджень обох полярних регіонів – Арктики та Антарктики, соціальний захист полярників.

Законом «Про науку та наукову діяльність» передбачено, що директора Національного антарктичного наукового центру обирають терміном на п’ять років.

Фото: mon.gov.ua