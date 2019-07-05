Україна може розпочати освоєння Арктики

Україна нині не бере участі в арктичній діяльності, але в країні думають над тим, щоб стати “арктичним гравцем”.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк, повідомляє High North News.

"Україна нині не бере участі в діяльності, пов'язаній з Арктикою. Однак ми починаємо думати над тим, що Україна може стати гравцем в Арктиці. Мій візит (до Шпіцбергена - ред.) має дві мети: підтвердити бажання України більше співпрацювати з арктичних питань та відвідати українських громадян, які живуть й працюють на Шпіцбергені", – повідомив Яцюк.

На думку посла, Україна може зміцнити двосторонні зв'язки з Норвегією у таких галузях як кліматичні дослідження та супутникові технології.

Зазначається, що попри те, що в Арктиці українська присутність сьогодні обмежується шахтарями в Баренцбурзі, в Антарктиді громадяни України працюють на науково-дослідній базі імені Академіка Вернадського.

Яцюк також вважає, що зберегти мир в Арктиці в наші дедалі більш неспокійні часи можна шляхом міжнародного співробітництва.

"Нам слід й далі приділяти увагу міжнародному співробітництву в Арктиці. Що більше націй залучено до полярної діяльності у складі офіційних організацій, то важче буде країнам з неблагородними цілями реалізувати свої плани. Є кілька інституцій, як глобальних, так і регіональних, у рамках яких можна обговорювати і розвивати співробітництво в Арктиці. І Україна, і Норвегія сповідують принципи, встановлені ООН для мирного співробітництва в Арктиці”, — сказав він.