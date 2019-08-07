В Україні з'явиться служба, що відповідатиме за епідемічну ситуацію

Центр громадського здоров’я МОЗ України буде доповнено службою, подібною до CDC (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - центри з контролю та профілактики хвороб), що контролюватиме епідемічну ситуацію в Україні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив народний депутат, член партії “Слуга народу” Михайло Радуцький.

“У 2014 році було зруйновано санітарно-епідеміологічну службу (СЕС). Натомість нічого не створено. Ми йдемо до Євросоюзу, тому маємо створити ті інституції, що існують у Єворосоюзі. Центр громадського здоров’я буде доповнено органом, що відповідатиме за інфекційний контроль в Україні. Керівник установи, що об’єднає ЦГЗ та CDC, буде також обіймати посаду першого заступника міністра МОЗ”, - сказав Радуцький.

Він наголосив, що таку службу буде за європейськими стандартами.

“У Європі є інфекційний контроль, у нас — це велика проблема. Можна сказати, що його у нас немає. Зокрема, сьогодні в Україні немає людини, яка мала б оголосити стан епідемії в країні. Функції ліквідованого СЕС частково передані Держспоживнагляду, але, на моє переконання, це компетенція лікарів”, - зазначив Радуцький.

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Він також підкреслив, що новостворена служба у жодному разі не буде прототипом колишньої СЕС.

“Він точно не буде контролювати чи надавати якісь дозволи, бо саме це сприяє корупції”, - наголосив Радуцький.