Журналіст із Пакистану розповів українським колегам, як уберегтися в зоні конфлікту

Журналіст із Пакистану розповів українським колегам, як уберегтися в зоні конфлікту

Укрінформ
Оператори та журналісти-фрілансери є найвразливішими групами у сфері ЗМІ, які найбільше потерпають під час роботи в зонах конфліктів.

Про це йшлося на відкритій публічній лекції головного редактора пакистанського DND News Agency Ікрара Харуна, яка відбулася за підтримки Посольства Пакистану в Україні та Міністерства інформаційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пакистанський журналіст Ікрар Харун розповів українським колегам про особливості роботи в зоні конфліктів та наголосив, що небезпека чигає на журналістів не лише в зоні бойових дій.

“Є хибне сприйняття, що зони конфлікту - це лише зони бойових дій, але це не так. Це також ті зони, де відбуваються сутички між збройними угрупованнями, трансфери зброї тощо... Я можу виокремити два типи працівників ЗМІ, які зазнають найбільшого ризику під час роботи в зонах конфлікту. Перша категорія - це оператори, друга - журналісти-фрілансери”, - зазначив Харун.

За його словами, дивлячись в об'єктив камери, оператори не орієнтуються в тому, що відбувається навколо та наражаються на небезпеку. Тому першим правилом, яким керуються пакистанські оператори і фотографи в зоні конфлікту, є робота в парах.

“Я спостерігав за подіями на Євромайдані й бачив, що деякі з ваших операторів працювали самостійно - вони дуже ризикували”, - сказав журналіст.

Журналістам-фрілансерам, які працюють самостійно та не мають редакційної підтримки, Харун дав таку пораду: “Вирушаючи в зону конфлікту, повідомте щонайменше трьом колегам про те, куди, коли ви йдете, і коли маєте повернутися. Це дасть змогу оперативно зреагувати, якщо журналіст невчасно повертатиметься із зони конфлікту”.

Читайте також: У Мексиці за тиждень вбили вже третього журналіста

У зв'язку з цим Харун закликав НСЖУ більше уваги приділяти роботі з фрілансерами, адже Спілка журналістів залишається для них єдиним захисником.

“Отримання ексклюзивної фотографії чи історії є не таким важливим, як ваше життя. Жоден ексклюзивний кадр не поверне вас родині, якщо вас уб'ють”, - звернувся пакистанський журналіст до українських колег.

Окрему увагу, на його думку, слід звернути на кібербулінг журналістів, який останнім часом набуває загрозливих масштабів.

“Найбільша “зона конфлікту” перебуває в руках кожного з нас - у мобільних телефонах та різних гаджетах. Кібербулінг став справжньою проблемою - тролінг, шантаж тощо. Щоб запобігти йому, ми видали правила: по-перше, не мати більше одного акаунту в соцмережах (один у Facebook, один у Twitter), по-друге, не реагувати негайно на повідомлення, які надсилаються”, - зазначив Харун, додавши, що в зоні бойових дій журналіст бачить, хто є ворог, а в соцмережах його ідентифікувати неможливо.

Окрім того, він радить журналістам пам'ятати про відповідальність перед суспільством, тому закликає не коментувати ті чи інші заяви партій та політиків: “Якщо у вас є щось проти політичної партії чи політика, напишіть про це матеріал чи зніміть сюжет. Це ваш інструмент комунікації”.

Читайте також: Зеленський про побиття працівників Укрінформу: Треба розслідувати і дуже жорстко карати

Відповідаючи на запитання як захиститися від нападів, подібних до того, якого зазнав Укрінформі, Харун наголосив, що найбільшою цінністю є людське життя, і журналістові не варто намагатися бути супергероєм, а слід негайно залишити місце конфлікту. Адже техніку можна відновити, а здоров'я та життя працівника ЗМІ зберегти не завжди вдається.

“Жодних запобіжних заходів від нападу немає, у таких небезпечних зонах треба працювати у групах. Коли все-таки напад стався, потрібно, щоб його ретельне розслідували. Якщо це було з боку поліції, то має бути розслідування проти поліції, якщо з боку політичних сил, то проти політичних сил”, - вважає журналіст.

Під час заходу також виступив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

“В Україні неприпустимо високий рівень фізичної небезпеки для роботи журналістів, і це підтверджується тими фактами, які ми оприлюднюємо. На жаль, подія останніх днів, коли відбулася атака на провідне агентство Укрінформ, так само показує, що журналісти в будь-який момент можуть бути жертвами атак і потребують захисту”, - заявив він.

Своєю чергою Посол Пакистану в Україні Захід Мубашір Шейх відзначив, що високий рівень демократії в Україні забезпечується саме завдяки роботі ЗМІ. Він закликав робити все, аби й надалі підтримувати демократію та свободу слова в Україні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-