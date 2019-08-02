Зеленський про побиття працівників Укрінформу: Треба розслідувати і дуже жорстко карати

Президент Володимир Зеленський дав оцінку ситуації з побиттям працівників Укрінформу, що сталася 30 липня під час пресконференції в агентстві.

Президент прокоментував цю подію в Івано-Франківську, де перебуває з робочою поїздкою, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

“Як оцінювати ситуацію, коли б’ють будь-яку людину? Ми зараз займаємось і будуємо окрему команду із захисту журналістів. Я розумію, що це дуже серйозна професія. Сам із журналістами працював 15 років. Треба розслідувати і дуже жорстко карати тих людей, які займаються такими справами”, - сказав Президент.

Читайте також: Європейська федерація журналістів засудила напад на пресцентр Укрінформу

Як повідомлялося, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на співробітників Укрінформу. У вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі. Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з постраждалих лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.