У Мексиці за тиждень вбили вже третього журналіста

Правоохоронці мексиканського штату Веракрус наразі розслідують уже третій випадок убивства журналістів за останній тиждень.

Про це повідомляє The Guardian.

«У мексиканському штаті Веракрус поліція відкрила розслідування вбивства уже третього за останній тиждень журналіста. Цього разу застрелили репортера Хорхе Руїса Баскеса з газети «Xalapa», - йдеться в повідомленні.

Журналіст, якого вбили, планував дати свідчення стосовно погроз, що надходили на його адресу. Баскес стверджував, що за цим стоїть мер міста Актопан Пауліно Домінгес Санчес.

Як заявили в прокуратурі штату Веракрус, слідство з’ясує, «чому заходи захисту, надані потерпілому і його сім’ї не застосовувалися».

Раніше місцева влада запропонували Руїсу і його сім’ї державну охорону.

Варто також зазначити, що за даними Комісії із захисту журналістів, кількість убитих цьогоріч мексиканських журналістів сягнула 10 осіб, троє з них — вбиті впродовж останнього тижня.