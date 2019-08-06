Суд у РФ розгляне позов про незаконне утримання політв'язня Шумкова у ШІЗО

Торжоцький міськсуд Тверської області 6 серпня розгляне адміністративний позов українського політв’язня Олександра Шумкова про його незаконне утримання в ШІЗО.

Про це повідомила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

«6 серпня 2019 року об 11:30 в Торжоцькому міському суді Тверської області буде розглянуто адміністративний позов Олександра та його захисника Романа Лизлова до ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області про визнання незаконними рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, простіше кажучи, незаконне утримання Сашка в ШІЗО», - написала вона.

Водночас, жінка зауважила, що сподівань на справедливий суд мало, тож побажала племіннику та його адвокату стійкості та удачі.

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Олександра Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», що була «спрямована проти інтересів Росії».

22 квітня 2019 року Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього стало те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою до Торжоцького міського суду в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 у Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.