Політв'язень Шумков із колонії передав побажання новому керівництву України

«Новому керівництву України хочу побажати, по-перше, максимально виправдати ту підтримку, яку дав вам народ, яку ставить нинішня ситуація як у внутрішніх, так і в зовнішніх питаннях... А всім українцям - побільше сил духовних і фізичних, і креативу в діях!» - пише Шумков.

Він також передав особисте побажання новому Президенту Володимиру Зеленському, щоб його «марнославство і бажання увійти в історію як Президент, який почав реальний перелом ситуації на краще для України, перемогли в ньому всі інші бажання і пороки».

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков пропав наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив українського військовослужбовця Олександра Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», що була «спрямована проти інтересів Росії».

Родина Шумкова збирає гроші на адвоката для підготовки подачі скарги до Європейського суду з прав людини.

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього стало те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою до Торжоцького міського суду в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 у Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.

Фото: www.facebook.com/uabiedriba