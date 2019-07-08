Політв'язня Шумкова у РФ відвідали адвокат і консул

Українського політв'язня у Росії Олександра Шумкова у колонії нещодавно відвідали адвокат і консул України.

Про це він повідомив латвійській активістці Тетяні Лазді у листі, який є у розпорядженні Укрінформу.

«Нещодавно мене відвідували український консул і адвокат, передали новини. Всім величезне спасибі за всю ту інформаційну кампанію, яку ви ведете на нашу підтримку, за кожен її крок. Звичайно, розумію, що якщо ми будемо звільнені раніше присуджених нам термінів, то це буде великим дивом», - пише Шумков.

Він також повідомляє, що зараз обмірковує свої дії після звільнення. Шумков планує у майбутньому працювати над тим, щоб зміцнювати «силу і могутність нашої України». Далі політв'язень міркує про те, які зміни для нашої країни найбільш важливі. «Дуже чекаю години звільнення, щоб взяти активну участь у всіх важливих для Батьківщини процесах», - резюмує політв'язень.

Як повідомляв Укрінформ, екс-охоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначено за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив українського військовослужбовця Олександра Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

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Сім'я Шумкова збирає гроші на адвоката для підготовки подачі скарги в Європейський суд з прав людини.

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався у камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжокский міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і в виправній колонії-4 у Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили у приміщення камерного типу.