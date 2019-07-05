Політв'язень Кремля Володимир Балух припинив голодування.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Український активіст, політичний в'язень Володимир Балух припинив голодування у зв'язку із задоволенням його вимоги. Володимира Балуха сьогодні, 5 липня, в колонії № 4 російського Торжка відвідав український консул", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Кримській правозахисній групі, зараз Балух перебуває в приміщенні камерного типу (ПКТ). Активіста туди помістили на шість місяців. Це обґрунтовували тим, що Балух є «злісним порушником» внутрішнього розпорядку. Після його прибуття в колонію, українця постійно під надуманими приводами відправляли в ШІЗО за “проступки”, які не передбачають покарання ізолятором, кажуть правозахисники.

Як повідомлялося, з 29 травня український активіст з Криму, політв’язень Володимир Балух перебуває у російській виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області Росії. За цей час Балуха вже п’ять разів відправляли до штрафного ізолятору (ШІЗО) з надуманих, за словами адвокатів, причин.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його утримання і забезпечити йому зустріч з консулом України.

Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Читайте також: Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, в знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.