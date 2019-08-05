Команда Зеленського готує проєкт щодо онлайн-голосування на виборах
Укрінформ
У команді Президента Володимира Зеленського активно працюють над проєктом, який дасть українцям змогу голосувати онлайн на наступних виборах глави держави.
Про це радник Президента Михайло Федоров заявив в інтерв'ю LIGA.net
«Точно на наступних президентських виборах. Але я робитиму все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому головне - забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування», - сказав Федоров.
За його словами, для цього необхідно добре підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально.
«До президентських точно повинні встигнути», - наголосив радник глави держави.