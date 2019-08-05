ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів
Укрінформ
Центральна виборча комісія у понеділок, 5 серпня, має встановити остаточні результати виборів до Верховної Ради.
Так має відбутися згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, оприлюдненому на сайті ЦВК.
Зазначається, що до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.
Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.
В Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.