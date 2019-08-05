ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Зазначається, що до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.

В Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.