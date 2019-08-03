У 2018 році в Україну приїхали лікуватися майже 60 тисяч іноземців

У 2018 році в Україну приїхали лікуватися майже 60 тисяч іноземців

Укрінформ
Минулого року в Україну на лікування приїхало близько 60 тисяч іноземних туристів, які витратили майже 150 млн доларів.
Про це розповіла президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська під час наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо медичного туризму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У 2018 році біля 60 тисяч іноземних пацієнтів — це саме на лікувальний туризм, приїхали в Україну і залишили в економіці держави біля 150 млн доларів”, - заявила Янишевська.

Вона додала, що в цілому іноземний турист, який приїздить на лікування, витрачає біля 2-2,5 тисячі доларів за один візит. За словами Янишевської, "перспективними" для українського медичного туризму є пацієнти з Китаю та з арабських країн.

Янишевська підкреслила, що медичний туризм в Україні потребує значної підтримки від влади та бізнесу, зокрема необхідно збільшити інвестиції в курорти, розвивати готельний бізнес та транспортну інфраструктуру.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

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