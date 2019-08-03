У 2018 році в Україну приїхали лікуватися майже 60 тисяч іноземців

“У 2018 році біля 60 тисяч іноземних пацієнтів — це саме на лікувальний туризм, приїхали в Україну і залишили в економіці держави біля 150 млн доларів”, - заявила Янишевська.

Вона додала, що в цілому іноземний турист, який приїздить на лікування, витрачає біля 2-2,5 тисячі доларів за один візит. За словами Янишевської, "перспективними" для українського медичного туризму є пацієнти з Китаю та з арабських країн.

Янишевська підкреслила, що медичний туризм в Україні потребує значної підтримки від влади та бізнесу, зокрема необхідно збільшити інвестиції в курорти, розвивати готельний бізнес та транспортну інфраструктуру.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.