Політв'язень Шумков хвилюється за Балуха і Карпюка

Український політв'язень у Росії Олександр Шумков вважає, що на його обмін дуже слабка надія, проте більше хвилюється за Миколу Карпюка та Володимира Балуха.

Про це у Facebook повідомила херсонська активістка Наталя Вотеічкіна, яка отримала листа від Олександра Шумкова.

«На обмін дуже слабка надія. Але і нічого страшного - 1 рік і 5 місяців залишилось. Я, чесно, хвилююсь більше за Миколу Карпюка і Вову Балуха», - написав Шумков.

Як відзначила активістка, кожен лист від Сашка заряджає потужною позитивною енергію. С Він передає вітання рідним, друзям.

«І «друзям» також передає. Перепитує, як там «друзі» поживають, чи готуються до його повернення? Бо ж «друзі» багато наробили різних справ. Як от чергове судове засідання. О 10:30 в Херсонському міському суді відбулося судове засідання, де Олександра Шумкова обвинувачують у злочинах, здійснених іншою особою. Знову картина маслом: суддя, військовий прокурор, секретар і вільні слухачі. Обвинуваченого немає. Як завжди «належним чином повідомлений» і «знаходиться в Росії». Військові прокурори відсутності логіки в тому не бачать», - написала Вотеічкіна.

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков пропав наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив українського військовослужбовця Олександра Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», що була «спрямована проти інтересів Росії».

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього стало те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою до Торжоцького міського суду в зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 у Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.

Олександр Шумков у листі з колонії побажав новому керівництву України виправдати підтримку з боку народу.