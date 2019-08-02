Хресна хода, регата по-ужгородськи й патрулі Нацгвардії

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

У неділю, 28 липня, Православна церква України вперше провела свою Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення Руси-України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Учасники пройшли від Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру після завершення Божественної літургії. На Володимирській гірці провели молебень.

Фото: Володимир Тарасов

А напередодні ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври провели віряни УПЦ МП.

Фото: Юлія Овсяннікова

У вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики в футболках із написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали п’ять мікрофонів, обірвали жалюзі. Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з постраждалих лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу.

Фото: Павло Багмут

Також у вівторок у Києві впродовж дня відбувалися інформаційно-просвітницькі заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.

За словами провідного координатора з превентивної роботи компанії «А21» Катерини Яковенко, мета цих заходів – підвищити рівень обізнаності серед людей щодо існування цієї проблеми.

«Проблема торгівлі людьми, на превеликий жаль, все ще залишається актуальною. Але з нею можна боротися, якщо ми об'єднаємо спільні зусилля, якщо ми будемо знати свої права, як себе захистити, якщо ми будемо розуміти, до кого звернутися за допомогою, коли ця допомога потрібна, то спільними зусиллями ми зможемо подолати навіть таку масштабну проблему, як торгівля людьми», - розповіла Яковенко.

Фото: Сергій Гудак

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії вийшли на вулиці для охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. Загалом на чергування по всій території України заступили 593 патрулі Нацгвардії. До цього гвардійці несли службу виключно спільно зі співробітниками Національної поліції. Їхню розстановку та функціонал визначає начальник відповідного територіального підрозділу Національної поліції залежно від оперативної криміногенної ситуації. Відповідне доручення про залучення сил та засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни наприкінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На фото: бійці Ужгородського батальйону Національної гвардії України під час інструктажу з рукопашного бою перед виходом на патрулювання.

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці в п’ятницю, 2 серпня, в межах заходів з нагоди 15-річчя створення Повітряних сил улаштували політ літаків над містом. Над площею Перемоги, де проходили ювілейні урочистості, ланка із трьох літаків виконала фігури вищого пілотажу. Опісля літаки пролетіли над містом.

Фото: Ніна Ляшонок

Новий футбольний сезон в Україні традиційно стартував матчем за Суперкубок. В Одесі зустрілися кращі команди минулого сезону – «Шахтар» і «Динамо». «Гірники» вийшли вперед у доданий до першого тайму час – відзначився Алан Патрік. Після перерви динамівці мали перевагу і на 80-й хвилині Микита Бурда зрівняв рахунок. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед. Матч так і завершився перемогою «Динамо» 2:1.

Фото: Ніна Ляшонок

Поки ж футболісти грали з м’ячем, деякі вболівальники гралися з вогнем, кидаючи на поле фаєри.

Також пропонуємо переглянути ще декілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Сергій Гудак

Жінка купує фрукти на ринку в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Шахтар на території Запорізького залізорудного комбінату.

Фото: Геннадій Мінченко

Жінка розмовляє по телефону біля Свято-Михайлівського Золотоверхого собору.

Фото: Маркіян Лисейко

Лелеки у гнізді на Львівщині.

Фото: Володимир Тарасов

Службовий пес під час загального розводу нацгвардійців й поліцейських для охорони найбільш криміногенних вулиць столиці.

Фото: Микола М'якшиков

Учасник антитерористичних навчань на випадок захоплення заручників та масових заворушень у колоніях в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Фото: Сергій Гудак

Учасники десятої жартівливої "Ужгородської регати" сплавляються річкою Уж.

Фото: Дмитро Смольєнко

Чоловік купається у фонтані в Енергодарі Запорізької області.

Фото: Олександр Лапін

Дівчинка під час щорічного змагання для дітей "Забіг у повзунках" біля будівлі Вінницької міської ради.

Фото: Альона Николаєвич

Учасники заходів з нагоди Днів культури Держави Кувейт у Львові.

Фото: Володимир Тарасов

Автомобілі учасників 14-го фестивалю джиперів Off Road Free Fest 2019 на березі Київського моря.